Ο Κώστας Φραγκολιάς έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Πρωινού», και ξεκαθάρισε, μεταξύ άλλων, την κατάσταση σχετικά με την πρώην σύντροφό του, Δώρα Πατσιώτη.

Πρόσφατα, μια κοινή φωτογραφία τους, ξεκίνησε τις φήμες ότι μπορεί να έχει υπάρξει επανασύνδεση. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει καμία επανασύνδεση με την σύντροφό του. Ωστόσο, διατηρούν καλές σχέσεις. Το πρώην ζευγάρι συναντήθηκε για να λύσουν μερικές εκκρεμότητες που είχαν μείνει από το χωρισμό τους.

Ο Κώστας Φραγκολιάς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχαμε μετακόμιση και πήγα να πάρω τα πράγματά μου. Έφυγε η Δώρα από το σπίτι μας και είχα 20 κούτες στο γκαράζ. Τώρα τις έχω και τις βλέπω στο σαλόνι».

Παράλληλα, όπως εξομολογήθηκε, το 2026 θα ήθελε να τον βρει με ένα νέο έρωτα στη ζωή του.

Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν με προσεγγίζουν γυναίκες – Είμαι απρόσιτος»