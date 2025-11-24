Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον Κώστα Καραφώτη και τη σύζυγό του, Κάτια Μάνου, καθώς ο τραγουδιστής αποκάλυψε δημόσια ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η Κάτια διανύει προχωρημένη εγκυμοσύνη. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024, ετοιμάζεται με ανυπομονησία και συγκίνηση να υποδεχτεί το μωρό του.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, ο Κώστας Καραφώτης επιβεβαίωσε τα χαρμόσυνα νέα, αποκαλύπτοντας ότι η Κάτια Μάνου βρίσκεται ήδη στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης και πως περιμένουν κοριτσάκι: «Ισχύει. Περιμένουμε σύντομα το παιδάκι μας. Είναι στον 8ο μήνα η σύντροφός μου. Είναι κοριτσάκι και χαίρομαι πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι οι προετοιμασίες για το νέο μέλος της οικογένειας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς δεν έχουν ολοκληρώσει το παιδικό δωμάτιο: «Δεν έχουμε ετοιμάσει ακόμα το παιδικό δωμάτιο. Το πρώτο διάστημα η μικρή θα κοιμάται στον γονιών το δωμάτιο. Όταν η σύντροφός μου, μου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος συγκινηθήκαμε και κλάψαμε».