Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής του φαίνεται πως διανύει ο Κώστας Καραφώτης, καθώς εκείνος και η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της “R”, η Κάτια βρίσκεται στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, με το ζευγάρι να κρατά –όπως πάντα– ένα διακριτικό και χαμηλό προφίλ.

Ο τραγουδιστής και η Κάτια είναι μαζί από το 2022, και από την αρχή της σχέσης τους απέφευγαν τα φώτα της δημοσιότητας.

Την ίδια λογική ακολούθησαν και στον γάμο τους, τον Μάιο του 2024 στον Άγιο Νικόλαο Ρηγίλλης, όπου ενώθηκαν, σε πολύ στενό κύκλο.

Το ζευγάρι περιμένει πλέον με ανυπομονησία τον ερχομό του μωρού του!