Η ανάρτηση που έκανε ο Κώστας Καραφώτης αγκαλιά με τη μόλις 7 μηνών κόρη του έγινε «ανάρπαστη» στα social media.

Ο γνωστός τραγουδιστής έκανε μια βόλτα με τη σύζυγο και το παιδί τους σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας και σε μια χαλαρή στιγμή πριν απολαύσουν το φαγητό τους αποφάσισε να φωτογραφηθεί αγκαλιά με τη μικρούλα και να μοιραστεί το στιγμιότυπο στο Instagram.

«Εκείνες κι εγώ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσης ο Κώστας Καραφώτης, με τη δεύτερη φωτογραφία του post να δείχνει τη σύζυγό του, Κάτια Μάνου, που καθόταν απέναντί του στο τραπέζι.

Ο Κώστας Καραφώτης και η γυμνάστρια-προπονήτρια pilates, Κάτια Μάνου, παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2024. Ο θρησκευτικός γάμος τους τελέστηκε σε στενό κύκλο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης στο Κολωνάκι.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τον περασμένο Ιανουάριο. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο τραγουδιστής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Karafotis (@kostaskarafotis_)

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