Σε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική του ζωή προχώρησε ο Κώστας Καραφώτης, αποκαλύπτοντας πως η βάφτιση της κόρης του πλησιάζει, ενώ μίλησε και για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», εξήγησε πως η καθημερινότητα με ένα μικρό παιδί απαιτεί καλή συνεργασία και ισορροπίες, τονίζοντας ότι η σύζυγός του έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας της κόρης τους, ιδιαίτερα όταν εκείνος απουσιάζει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η οικογένεια ετοιμάζεται για τη βάφτιση της μικρής, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου.

Αν και το όνομα έχει ήδη αποφασιστεί, ο ίδιος προτίμησε να κρατήσει την έκπληξη για λίγο ακόμη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα αποκαλυφθεί την κατάλληλη στιγμή.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά του βήματα, ο Κώστας Καραφώτης δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του για το θέατρο, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί σχετική πρόταση, η οποία τελικά δεν προχώρησε.

Όπως ανέφερε, παραμένει ανοιχτός σε νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις, καθώς η υποκριτική είναι κάτι που τον γοητεύει ιδιαίτερα.

Govastiletto.gr – Κώστας Καραφώτης: «Θα επέλεγα 100 φορές να αργήσω να κάνω παιδί, για να βρω τον σωστό άνθρωπο»