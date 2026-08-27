Μια ξεχωριστή ημέρα έζησαν ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου, καθώς την περασμένη Κυριακή βάφτισαν την κόρη τους, Λυδία.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στις 23 Αυγούστου στην Παναγία Φανερωμένη στη Βουλιαγμένη, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Η επτά μηνών κόρη του ζευγαριού πήρε το όνομα Λυδία, έχοντας στο πλευρό της δύο νονές.

Λίγες ημέρες μετά τη βάφτιση, ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου μοιράστηκαν μέσα από τα social media στιγμιότυπα από την ξεχωριστή ημέρα.

Στο φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσαν, παρουσίασαν εικόνες τόσο από το μυστήριο στην εκκλησία, όσο και από τη δεξίωση που ακολούθησε, δίνοντας μια γεύση από τον στολισμό, τον σταυρό και το μενού που είχαν επιλέξει για τους καλεσμένους τους.

Το ζευγάρι θέλησε, παράλληλα, να ευχαριστήσει δημόσια τις δύο νονές της κόρης του, αναφερόμενο στη σημαντική θέση που έχουν στη ζωή της οικογένειάς τους.

«Την Κυριακή 23-8-26, βαφτίστηκε η Λυδία μας, και πέρα από τη μεγάλη ευγνωμοσύνη που νιώθουμε για αυτό το Θείο Δώρο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και κάποιους ανθρώπους», έγραψαν χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξέφρασαν την αγάπη και την εκτίμησή τους στις δύο νονές, σημειώνοντας πως η μία είναι πλέον οικογένεια για εκείνους, ενώ η δεύτερη αποτελεί ήδη εδώ και χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς τους.

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