Τις πρώτες τους καλοκαιρινές διακοπές ως τριμελής οικογένεια απόλαυσαν ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου ενώ μοιράστηκαν τρυφερές στιγμές από την απόδρασή τους.

Η Κάτια Μάνου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές τους, στις οποίες ποζάρει αγκαλιά με την κόρη τους, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται δίπλα τους χαμογελαστός και ο Κώστας Καραφώτης.

Στην ανάρτηση περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από τις στιγμές που πέρασαν με φίλους κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «Οι πρώτες μας διακοπές τριάδα… με παρέα με φίλους που γίνονται οικογένεια. Θάλασσα & Φως. Τι άλλο να ζητήσεις;! #χορτάτη».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος ευχών και θετικών σχολίων από φίλους και ακόλουθους του ζευγαριού.

View this post on Instagram A post shared by Katia Nana (@katia_nana_manou)

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