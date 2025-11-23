Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια από τις λιγοστές κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους πραγματοποίησαν ο Κώστας Καραμανλής και η σύζυγός του, Νατάσα Παζαΐτη, αυτή τη φορά συνοδευόμενοι από την κόρη τους, Αλίκη.

Το γνωστό ζευγάρι επέλεξε το Θέατρο Παλλάς για να παρακολουθήσει την παράσταση «Αλεξάνδρεια», κερδίζοντας τα βλέμματα του κοινού με την διακριτική τους παρουσία.

Τα τελευταία χρόνια, ο πρώην πρωθυπουργός έχει κρατήσει απόσταση από τα φώτα της δημοσιότητας, αφιερώνοντας τον χρόνο του στην οικογένεια και στα δίδυμα παιδιά του, Αλίκη και Αλέξανδρο.

Από την άλλη, η Νατάσα Παζαΐτη διατηρεί μια πιο συγκρατημένη, αλλά σταθερή παρουσία μέσα από τα social media και τις λίγες συνεντεύξεις της, όπου συχνά μιλά για την αξία της πρόληψης, ειδικά στο κομμάτι της υγείας.

Σε μια από τις πρόσφατες συνεντεύξεις της στο Happy Day, είχε αναφερθεί με ειλικρίνεια στη σχέση της με τα παιδιά της: «Τώρα που μεγάλωσαν, βλέπουν αλλιώς τις επιλογές μου. Καταλαβαίνουν τις θυσίες που έχω κάνει λόγω της δουλειάς μου και το εκτιμούν. Νιώθω πως αποτελώ καλό παράδειγμα για εκείνα και μου έχουν συγχωρήσει τον χρόνο που χρειάστηκε να λείψω».

Govastiletto.gr – Κώστας Καραμανλής: Βρέθηκε στο ΟΑΚΑ με VIP παρέα για τον αγώνα Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας