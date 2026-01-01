Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μαζί με τη σύζυγό του, Νατάσα Παζαΐτη μοιράστηκε μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή με το κοινό, μέσα από μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο στιγμιότυπο, το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί, αποπνέοντας ζεστασιά, αγάπη και αμοιβαία οικειότητα, ενώ η λιτή λεζάντα «Καλή χρονιά» ήταν αρκετή για να συγκινήσει τους διαδικτυακούς φίλους τους.

Η δημοσίευση προκάλεσε άμεση ανταπόκριση, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγη ώρα χιλιάδες likes, με πλήθος χρηστών να σπεύδουν να ευχηθούν καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία. Στη φωτογραφία, ο Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη φαίνονται ιδιαίτερα ευδιαθετοι και χαλαροί, παραμένοντας αγαπημένοι και ευτυχισμένοι.

