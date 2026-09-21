Ο Κώστας Κοκκινάκης και η Αθηνά Κοντοπάνου είναι μαζί και ερωτευμένοι. Ο πρώην διεθνής πολίστας και πρώην παίκτης του Survivor και η χήρα του επιχειρηματία, Τζώρτζη Μονογυιού, ο οποίος σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα τον Ιανουάριο του 2022 στην Βουλιαγμένη, έχουν σχέση εδώ και δύο χρόνια, αλλά ελάχιστοι γνώριζαν το μυστικό τους.

Οι δυο τους περνούν πολύ χρόνο μαζί στη Μύκονο, όπου διατηρεί επιχειρήσεις η Αθηνά Κοντοπάνου, η οποία ήταν συνοδηγός στο μοιραίο όχημα, αλλά κατάφερε να σωθεί. Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε το ζευγάρι στα Ματογιάννια και συγκεκριμένα σε ένα από τα μαγαζιά της Αθηνάς Κοντοπάνου.

Ο γιος της κυρίως, αλλά και ο νέος της σύντροφος είναι οι λόγοι που χαμογελάει ξανά μετά τον τραγικό χαμό του συζύγου της. Το να προχωράει κάποιος μπροστά δεν σημαίνει ότι ξεχνάει το παρελθόν ή τον άνθρωπο που έφυγε.

Η αναζήτηση της χαράς και της συντροφικότητας είναι ανάγκη και δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το φιλικό τους περιβάλλον, το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο, ενώ ο Κώστας Κοκκινάκης διατηρεί άριστη σχέση με τον γιο της Αθηνάς Κοντοπάνου.

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