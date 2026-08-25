Ο μουσικός Κώστας Κωνσταντινίδης συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές, μετά από επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία που υπέβαλε σε βάρος του η σύζυγός του, και γνωστή δημοσιογράφος, Ανθή Βούλγαρη.

Η είδηση, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας το μεσημέρι της Δευτέρας 24/8, προκάλεσε ισχυρό σοκ στην κοινή γνώμη και στον καλλιτεχνικό κόσμο, αφού το ζευγάρι έδειχνε να διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της κοινής του πορείας.

Το χρονικό της καταγγελίας στην Αγία Παρασκευή

Η Ανθή Βούλγαρη πέρασε το κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, απευθυνόμενη συγκεκριμένα στο αρμόδιο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και δημοσιογραφικές πληροφορίες, η παρουσιάστρια κατήγγειλε τον 39χρονο σύζυγό της για ένα έντονο επεισόδιο.

Η καταγγελία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της εξύβρισης και της σωματικής κακοποίησης. Μάλιστα, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια ενός άγριου καβγά μέσα στην κοινή τους εστία, ο μουσικός κινήθηκε απειλητικά εναντίον της, βρίζοντάς την και τραβώντας της τα μαλλιά. Οι Αρχές αντέδρασαν άμεσα, αρχικά προχωρώντας στην προσαγωγή του Κώστα Κωνσταντινίδη, η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετατράπηκε σε σύλληψη, με τον ίδιο να κρατείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ποιος είναι ο Κώστας Κωνσταντινίδης

Μέχρι τη στιγμή που το όνομά του συνδέθηκε με το αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Κώστας Κωνσταντινίδης ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό κυρίως μέσα από την επαγγελματική του ιδιότητα.

Ο Κώστας Κωνσταντινίδης είναι επαγγελματίας μουσικός, με εξειδίκευση στα τύμπανα και τα κρουστά όργανα.

Έχει μακρά πορεία στη νυχτερινή Αθήνα και στη δισκογραφία ως ντράμερ, έχοντας συνεργαστεί στενά με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2025 συμμετείχε ως ντράμερ στον Εθνικό Τελικό της Eurovision, συνοδεύοντας επί σκηνής τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τον Κώστα Καραφώτη.

Η γνωριμία με την Ανθή Βούλγαρη και το τηλεοπτικό παρασκήνιο

Η μουσική ήταν η αφορμή για να διασταυρωθούν οι δρόμοι τους το 2016, όμως το παρασκήνιο της γνωριμίας τους κρύβει ένα έντονο τηλεοπτικό φλερτ. Όπως αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου στις 30 Δεκεμβρίου 2025 μέσα από την εκπομπή της, «Super Κατερίνα» το ζευγάρι γνωρίστηκε την περίοδο που η Ανθή Βούλγαρη συνεργαζόταν μαζί της.

Ο Κώστας Κωνσταντινίδης είχε βρεθεί στο πλατό ως ντράμερ, με την Ανθή Βούλγαρη να δείχνει αμέσως το ενδιαφέρον της. Το φλερτ ξεκίνησε με χιούμορ και πειράγματα πίσω από τις κάμερες, εξελίχθηκε γρήγορα σε μια δυνατή σχέση και κατέληξε σε ένα μεγάλο έρωτα που κράτησε μια ολόκληρη δεκαετία.

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε αποκαλύψει: «Ακούστε και την ιστορία με την Ανθή, αν δεν την έχω πει. Είχα φάει κόλλημα με το τραγούδι «Κοριτσάκι μου» που είχε πει ο Ιακωβίδης. Και μου λέει η Ανθή και η ομάδα: «Ποιον θα θέλατε ιδανικά να φέρω στη γιορτή σου;». Και λέω: «Έχω φάει κόλλημα, να ‘ρθει ο Ιακωβίδης…».

«Σας παρακαλώ, θέλω να ακούσω το “Κοριτσάκι μου”». Αυτό νομίζω ήταν που είχα φάει το κόλλημα. Εντάξει, και κανονίζουν και παίρνουν τηλέφωνο. Εκείνη λοιπόν, έρχεται όλη η ορχήστρα, στήθηκε ο Πέτρος μια χαρά με την ορχήστρα, και είναι ο ντράμερ… Την ώρα που τραγουδούσε ο Πέτρος και πιο μετά, βλέπω την Ανθή και πηγαίνει εκεί που τελειώνει και αρχίζει και πιάνει κάτι με τα ντραμς και λέω: «Τι γίνεται εδώ;» Ξέρεις. Και κατάλαβα ότι υπάρχει έτσι μία έλξη. Πολύ ωραίο παιδί ο Κώστας, η οποία Ανθή δεν μιλάει στην αρχή, ξέρεις, είναι και λίγο κρυψίνους… Κατάλαβα ότι υπήρχε ένα φλερτ, αλλά δεν λέγανε και πολλά. Σιγά-σιγά αρχίσαν να βγαίνουν… Ο Πέτρος Ιακωβίδης είναι κολλητός του Κώστα… έτσι έγινε το κονέ».

Η κοινή ζωή τους

Η σχέση του ζευγαριού μετρούσε ήδη δέκα χρόνια κοινής πορείας. Το 2017, όταν η δημοσιογράφος ήρθε αντιμέτωπη με μια σοβαρή περιπέτεια υγείας (έναν όγκο στο κεφάλι που ευτυχώς αφαιρέθηκε επιτυχώς), ο Κώστας Κωνσταντινίδης ήταν ο άνθρωπος που στάθηκε αθόρυβα και υποστηρικτικά στο πλευρό της.

Ο «παραμυθένιος» γάμος στο Πήλιο

Τον Σεπτέμβριο του 2020, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, αποφάσισαν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Ο γάμος τους έγινε στο Πήλιο, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κισσού, και είχε χαρακτηριστεί από τα Μέσα ως «παραδοσιακός και παραμυθένιος». Το ζευγάρι είχε φτάσει στην εκκλησία έφιππο, με τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων, ενώ ένας από τους κουμπάρους τους ήταν ο δημοφιλής τραγουδιστής Πέτρος Ιακωβίδης, στενός φίλος και συνεργάτης του γαμπρού.

Η προσωπική τους ευτυχία έδειξε να ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2025, όταν η Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι που ονομάστηκε Μάριος.

Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2025, το ζευγάρι επέστρεψε στο αγαπημένο του Πήλιο για να πραγματοποιήσει τη βάφτιση του γιου του.

Μέχρι και πολύ πρόσφατα, οι δημόσιες αναρτήσεις και οι αναφορές της παρουσιάστριας για τον σύζυγό της παρέπεμπαν σε μια απόλυτα ισορροπημένη οικογενειακή ζωή.

Τα κρυφά μηνύματα και η επόμενη μέρα

Μετά την ξαφνική είδηση της σύλληψης, πολλοί άρχισαν να αναζητούν τυχόν «σημάδια» που μαρτυρούσαν ότι ο γάμος του ζευγαριού περνούσε σοβαρή κρίση. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν υπόκωφες συγκρούσεις, οι οποίες όμως κρατούνταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφού η Ανθή Βούλγαρη επέλεγε να προστατεύει την ιδιωτικότητα της οικογένειάς της και, πάνω από όλα, του ανήλικου παιδιού της.

Η υπόθεση πλέον έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης αντιμετωπίζει τις βαρύτατες κατηγορίες που προβλέπει ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία. Οι επόμενες ημέρες και οι καταθέσεις των δύο πλευρών στις δικαστικές Αρχές αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες που μετέτρεψαν ένα γάμο, που κάποτε έμοιαζε ιδανικός, σε πεδίο αστυνομικής έρευνας.

govastiletto.gr – Πώς γνωρίστηκαν η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδης: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο