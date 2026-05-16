Κώστας Λαλιώτης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Μαρίνα Οικονόμου στα εγκαίνια της κόρης τους, Νίκης

Ο Κώστας Λαλιώτης και η σύζυγός του, Μαρίνα, έδωσαν το «παρών» στο λαμπερό opening της νέας flagship boutique του StyleCycle στη Γλυφάδα, στηρίζοντας με την παρουσία τους τη νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία της κόρης τους, Νίκη.

Η Νίκη Λαλιώτη μαζί με την Ιλεάνα Ισμυρίδη υποδέχθηκαν πλήθος φίλων και καλεσμένων σε μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη, βιώσιμη πολυτέλεια.

Η εντυπωσιακή διώροφη boutique, που βρίσκεται στη Γλυφάδα, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το StyleCycle, συστήνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη εμπειρία pre-loved shopping υψηλής αισθητικής. Ο χώρος φιλοξενεί προσεκτικά επιλεγμένα designer ρούχα, luxury bags, παπούτσια, vintage θησαυρούς και συλλεκτικά fashion items από κορυφαίους οίκους, επαναπροσδιορίζοντας πλήρως την έννοια του second-hand shopping.

Με σύγχρονη αισθητική, φυσικά υλικά και γήινες αποχρώσεις, η boutique έχει σχεδιαστεί ώστε κάθε συλλογή να αφηγείται τη δική της fashion ιστορία, δημιουργώντας μια εμπειρία που θυμίζει luxury concept store του εξωτερικού.

Η παρουσία του Κώστα και της Μαρίνας Λαλιώτη στην ξεχωριστή αυτή βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία, αφού στήριξαν έμπρακτα την κόρη τους, Νίκη σε ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα του luxury resale στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της μόδας είναι αναμφίβολα κυκλικό.

Το StyleCycle, που ξεκίνησε ως η πρώτη ελληνική online πλατφόρμα second-hand μόδας τον Μάρτιο του 2024, εξελίσσεται δυναμικά, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα νέο μοντέλο κατανάλωσης που ενώνει τη μόδα με τη βιωσιμότητα. Μέσα από αυστηρές διαδικασίες πιστοποίησης αυθεντικότητας και premium υπηρεσίες personal shopping, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να αποκτήσουν σπάνια luxury κομμάτια ή να διαθέσουν προς πώληση items που δεν χρησιμοποιούν πλέον.