Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ με επίκεντρο την Ελλάδα και σκηνικό τα μουσεία της Ευρώπης και του κόσμου έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ1, με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Κώστα Λασκαράτο.

Η σειρά, με τίτλο «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου», είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου εκτός Ελλάδας και αναδεικνύει τη σύνδεση της χώρας μας με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς και μουσεία του εξωτερικού.

Ο Κώστας Λασκαράτος αναζητά πρόσωπα, ιστορίες και στοιχεία που συνδέουν την Ελλάδα με κάθε πολιτιστικό προορισμό, έχοντας στο πλευρό του διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και προσωπικότητες και αξιωματούχους των χωρών που επισκέπτεται.

Η σειρά συνδυάζει ενδιαφέρουσες συναντήσεις, εντυπωσιακά γυρίσματα και ξεχωριστές ιστορίες, με τη σκηνοθετική υπογραφή της Νικόλ Αλεξανδροπούλου.

Δείτε το τρέιλερ:

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