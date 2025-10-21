Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο σπουδαίος ερμηνευτής Κώστας Μακεδόνας μοιράστηκε πριν λίγες ώρες με τους διαδικτυακούς του ακολούθους στο Instagram μια δυσάρεστη είδηση.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κώστας Μακεδόνας