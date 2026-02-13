Ο ηθοποιός Κώστας Μακέδος έδωσε συνέντευξη στους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, μιλώντας ανοιχτά για τις δυσκολίες που βιώνει στην καθημερινότητά του, εξαιτίας της παχυσαρκίας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Κώστας Μακέδος έχει επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντας πίσω του την πορεία του στην υποκριτική. Σήμερα, βιώνει μια απαιτητική καθημερινότητα, αφού αντιμετωπίζει σοβαρό ζήτημα παχυσαρκίας, αλλά και κινητικές δυσκολίες που τον έχουν καθηλώσει σε καρέκλα.

«Ήθελα να γίνω γιατρός, αλλά η ζωή έχει εκπλήξεις και έγινε μια εκτροπή. Χειρουργός ήθελα να γίνω, μπορεί να κατέληγα και χειρουργός παχυσαρκίας. Από παιδί ήμουν παχύς αλλά στις ταινίες, ίσα ίσα, δυσκολεύονταν πάντα να με προλάβουν στο περπάτημα. Ήμουν πάντα ευκίνητος και αεικίνητος, τώρα κατέληξα ακίνητος.

Σαν πιτσιρικάς έχω υποστεί πολύ μπούλινγκ, πολύ. Απίστευτο. Κατεβαίναμε με τη μητέρα μου στην Καβάλα για ψώνια, γιατί από κει κατάγομαι, σταματούσαν γνωστοί και φίλοι και κάθε φορά η επωδός της συνάντησης ήταν η εξής. “Το παιδί είναι κρίμα να ‘ναι τόσο χοντρό, θα πεθάνει”. Αυτό άκουγα από τότε», είπε ο Κώστας Μακέδος.

«Όλα σήμερα στο σπίτι μου λειτουργούν με τηλεκοντρόλ. Και η σόμπα με τηλεκοντρόλ, τα φώτα με τηλεκοντρόλ, όλα. Γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ. Το όνειρο της ιατρικής το άφησα γιατί, σαν φοιτητής εδώ, λεφτά δεν υπήρχαν και έκανα δουλειές του ποδαριού για να μπορώ να πληρώνω το ενοίκιο και να ζω. Η υποκριτική προέκυψε όταν βρέθηκα σε κάποιο γύρισμα ως κομπάρσος», πρόσθεσε.

