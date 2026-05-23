Ο Κώστας Μαρτάκης αποκάλυψε τον λόγο που φοράει βέρα στο χέρι του, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Ο τραγουδιστής εξήγησε πως η βέρα δεν σχετίζεται με γάμο ή αρραβώνα, αλλά αποτελεί ένα ιδιαίτερο γούρι που μοιράζεται με στενούς του φίλους.

«Η βέρα είναι δώρο. Το έχουμε λίγοι άνθρωποι στην παρέα μας. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε πάρει ο ένας στον άλλον ένα δώρο και είναι το γούρι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Κώστας Μαρτάκης τόνισε πως η συγκεκριμένη παρέα βρίσκεται μακριά από τον χώρο της showbiz, εξηγώντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που κρατά στη ζωή του εδώ και χρόνια.

