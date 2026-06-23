Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου είναι ένα από τα πιο αγαπημένα, και low profile, ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης. Η όμορφη ηθοποιός έφερε, πριν από 1,5 χρόνο, στη ζωή τον πρώτο καρπό του έρωτά τους, ένα υπέροχο αγοράκι.

Πρόσφατα, το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του και μοιράστηκε φωτογραφικό υλικό από το χαρμόσυνο γεγονός στα social media. Ο Κώστας Νικούλι, που φέτος πρωταγωνιστούσε στους «Αθώους» του Mega και στο «Να μ’ αγαπάς» του Alpha, έχει μιλήσει στο παρελθόν με λόγια λατρείας για τον γιο του. Όμως, την ίδια αδυναμία έχει στο αγοράκι και η Κατερίνα Μαούτσου.

«Για τον έρωτα σου σβήνω, σ’ αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα γίνω.

Πολλαπλασιάζεται ο έρωτας; Σίγουρα.

Μου αρέσει κάτι περισσότερο από αυτό; Σίγουρα, όχι.

Ψέματα, μου αρέσει. Να το μοιράζομαι με αυτούς που αγαπώ και να τους ζητιανεύω υλικό, επειδή μου τη σπάνε οι φωτογράφοι στις γιορτές και δεν έκλεισα και τελικά έχω το πιο ωραίο άλμπουμ.

Και σε άλλα με υγεία», έγραψε η Κατερίνα Μαούτσου στην ανάρτηση που έκανε, στην οποία επισήμανε και το λογαριασμό του αγαπημένου της.

Κάτω από την ανάρτηση, οι διαδικτυακοί φίλοι του ζευγαριού έσπευσαν να τους δώσουν ευχές για το νεοφώτιστο γιο τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Maoutsou (@katerina_maoutsou)

govastiletto.gr – Κώστας Νικούλι: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο ηθοποιός