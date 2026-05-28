Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο επιχειρηματίας και πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου ανηλίκου. Το περιστατικό, που οδήγησε στη νοσηλεία του εφήβου και στην παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον επιχειρηματία να δέχεται συνεχή απειλητικά τηλεφωνήματα στο ζαχαροπλαστείο που διατηρεί στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ανήλικος μαζί με συνεργούς αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο υπαλλήλου του καταστήματος. Μόλις ο Κώστας Παπαδόπουλος αντιλήφθηκε την κλοπή, καταδίωξε την ομάδα των νεαρών. Κατά την καταδίωξη, ο 14χρονος έπεσε σε παρακείμενο ρέμα, ακινητοποιήθηκε από τον επιχειρηματία και τοποθετήθηκε στο όχημά του, από όπου αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα. Από την πλευρά του, ο πατέρας του ανηλίκου καταγγέλλει ότι ο γιος του έπεσε θύμα άγριας κακοποίησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να του γίνουν 10 ράμματα στο κεφάλι

«Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που πήρε δημοσιότητα αυτή η ψευδής καταγγελία, δέχομαι διαρκώς τηλεφωνικές απειλές στο ζαχαροπλαστείο μου στο Μενίδι, ότι δεν θα μείνει τίποτε όρθιο και ότι θα μας κάψουν ζωντανούς εμένα, την οικογένειά μου και το μαγαζί μου! Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας! Δεχόμαστε σε εβδομαδιαία βάση κλοπές και διαρρήξεις, κυριολεκτικά μας έχουν ρημάξει και αντί να μας προστατεύσουν, ερχόμαστε και κατηγορούμενοι στα δικαστήρια να απαντήσουμε σε χυδαία ψέματα και να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες! Δε φοβάμαι!» λέει ο ίδιος μιλώντας στο Πρωινό.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την Τετάρτη 27 Μαΐου ο πρώην παίκτης του Survivor βρέθηκε στην Ευελπίδων προκειμένου να εκδικαστεί η μήνυση που του έκανε ένα 14χρονο Ρομά αγόρι. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η εκδίκαση της μήνυσης πήρε αναβολή έπειτα από αίτημα του Κώστα Παπαδόπουλου.

Όσα υποστηρίζει ο 14χρονος

Ο 14χρονος, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε με τη δική του πλευρά τα όσα ισχυρίζεται ότι συνέβησαν εκείνο το βράδυ. «Όπως είχα πάει να δω τη μπάλα με τον αδερφό μου, έφευγα, πήγαινα σπίτι και δεν ξέρω τι έκλεψαν του κυρίου, τι κάνανε. Αυτός ο κύριος έπιασε εμένα».

Στη συνέχεια περιέγραψε: «Με χτύπησε με μπουνιές στο κεφάλι και με ένα κλειδί, του αυτοκινήτου τα κλειδιά. Τίποτα δεν μου είπε. Απλώς άρχισε να με χτυπάει. Με έπιασε από τον λαιμό». Ο ανήλικος υποστήριξε ακόμη πως στη συνέχεια τον έβαλαν μέσα στο όχημα. «Με πέταξε μέσα στο πορτμπαγκάζ. Του είπα “άσε με, δεν είμαι εγώ” και μετά, με είδε μέσα στα αίματα και με άφησε. Ο αδερφός μου έτρεξε κι εγώ…».

Τέλος, περιέγραψε και όσα έγιναν όταν επέστρεψε στο σπίτι του. «Μετά πήγα σπίτι μου, φώναξε ο πατέρας μου την αστυνομία και μετά η αστυνομία κάλεσε το ΕΚΑΒ. Με πήγαν στο νοσοκομείο, μου βάλανε δέκα ράμματα στο κεφάλι».

Από ό,τι φαίνεται, η υπόθεση αυτή θα λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθώς οι εξελίξεις συνεχίζονται.