Ο Κώστας Παπαδόπουλος βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 27 Μαΐου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, μετά την κατηγορία που αντιμετωπίζει για σωματική βλάβη σε βάρος 14χρονου αγοριού, έπειτα από περιστατικό κλοπής στο κατάστημά του.

Ο πρώην παίκτης του Survivor αρνείται ότι χτύπησε τον ανήλικο, υποστηρίζοντας πως τα τραύματα που φέρει προκλήθηκαν όταν έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωινό», ομάδα ανήλικων Ρομά είχε μπει επανειλημμένα στο ζαχαροπλαστείο του μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ την τρίτη φορά φέρεται να έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο εργαζόμενης.

«Δεν τον χτύπησα. Ήταν πέντε άτομα. Όταν έτρεξα να τον πιάσω, έπεσε κάτω και τον ακινητοποίησα. Το κινητό ήταν μπροστά του. Τον έβαλα στο αυτοκίνητό μου για να τον πάω στην Ασφάλεια. Μετά είδα ότι έβγαζε αίμα. Το χτύπημα είναι από την πτώση, όχι από μένα», ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ανήλικου, σύμφωνα με τις καταγγελίες, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα, ενώ υπάρχει και ισχυρισμός ότι ο 14χρονος κρατήθηκε για λίγη ώρα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του επιχειρηματία.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος υποστήριξε ακόμη, πως έχει καταθέσει και ο ίδιος μήνυση για την κλοπή, σημειώνοντας ότι η δική του υπόθεση πήρε αναβολή λόγω της ηλικίας του παιδιού, ενώ η καταγγελία εις βάρος του εξετάζεται κανονικά από τη Δικαιοσύνη.

