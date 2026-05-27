Ο Κώστας Παπαδόπουλος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης σε ανήλικο, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στο ζαχαροπλαστείο του στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρωί της 25ης Μαΐου ομάδα ανήλικων Ρομά φέρεται να μπήκε στο κατάστημά του στο Μενίδι και να αφαίρεσε την τσάντα της μητέρας του, καθώς και το κινητό τηλέφωνο εργαζόμενης.

Ο πρώην παίκτης του Survivor αντιλήφθηκε την κλοπή και ακολούθησε τους ανήλικους, ενώ λίγα στενά πιο μακριά φέρεται να ακινητοποίησε έναν 14χρονο ασκώντας σωματική βία.

Μετά το περιστατικό συνελήφθη τόσο ο ανήλικος για κλοπή, όσο και ο Κώστας Παπαδόπουλος για απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και ο 43χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Govastiletto.gr – Survivor: Επέστρεψαν οι παίκτες μετά την πρόωρη ολοκλήρωση του φετινού κύκλου