Ο Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Μαμά-δες» το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, όπου μίλησε για την πατρότητα και τις δυσκολίες που φέρνει η επαγγελματική του ζωή ως μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού.

Ο αθλητής τόνισε ότι δεν υπάρχει κάποιο μυστικό για να γίνεις καλός γονιός, παρά μόνο η ουσιαστική παρουσία και ο χρόνος που αφιερώνεις στα παιδιά σου.

«Όσο περισσότερο χρόνο δίνεις στα παιδιά, τόσο καταλαβαίνεις τις ανάγκες τους. Δεν χρειάζονται πάντα μεγάλα παιχνίδια ή δώρα, θέλουν κυρίως την παρουσία σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, παραδέχτηκε πως το συνεχές πρόγραμμα και οι υποχρεώσεις τον αναγκάζουν να λείπει αρκετά από το σπίτι, κάτι που τον ενοχλεί, καθώς τα παιδιά του έχουν συνηθίσει την απουσία του.

«Με ζορίζει που θεωρούν φυσιολογικό ότι λείπω. Θέλεις να νιώθουν ότι τα αγαπάς όσο τα αγαπάς πραγματικά», είπε.

Ο Παπανικολάου πρόσθεσε πως νιώθει τύψεις απέναντι στη γυναίκα και τα παιδιά του, αν και αναγνωρίζει την υποστήριξη και την κατανόηση που του δείχνει η σύζυγός του, όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, εκφράζει την προσμονή για το μέλλον, οραματιζόμενος στιγμές που θα μπορέσουν να περάσουν όλοι μαζί ως οικογένεια, μετά το τέλος της καριέρας του.