Τα 85α γενέθλιά του γιόρτασε ο Κώστας Πρέκας και το Studio Κλεισθένης θέλησε να του ευχηθεί με ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από το παρελθόν.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1972 στον Πειραιά, και αποτυπώνει τον ηθοποιό σε νεαρή ηλικία, να κοιτάζει απευθείας τον φακό.

Πίσω του διακρίνεται το λιμάνι του Πειραιά, με τα σκάφη να συμπληρώνουν το σκηνικό.

Το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε το ασπρόμαυρο στιγμιότυπο στον λογαριασμό του στο Instagram, στέλνοντας τις ευχές του στον Κώστα Πρέκα για τα γενέθλιά του και εκφράζοντας την επιθυμία για υγεία και πολλά ακόμη χρόνια.

«Το Studio Κλεισθένης στέλνει πολλές ευχές και πάνω απ’ όλα υγεία στον ηθοποιό Κώστα Πρέκα, ο οποίος έχει γενέθλια και γίνεται σήμερα 85 ετών. Στη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε το 1972 στον Πειραιά», ανέφερε η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία.

View this post on Instagram A post shared by Kleisthenis Daskalakos (@studio_kleisthenis)

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