Μια τρυφερή φωτογραφία από την παιδική του ηλικία μοιράστηκε ο γιος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Κρητικού-Σαμαρά, Κώστας. Στο ανέμελο αυτό στιγμιότυπο αποτυπώνεται ολόκληρη η οικογένεια σε στιγμή ευτυχίας: ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του χαμογελούν στον φακό, έχοντας πίσω τους την κόρη τους, Λένα, ενώ σε πρώτο πλάνο κάθεται ο μικρός Κώστας.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία προέρχεται από το καλοκαίρι του 2001, όταν η οικογένεια είχε φωτογραφηθεί στο σπίτι της στην Κηφισιά για το περιοδικό «Life&Style». Η Λένα ήταν τότε περίπου 11 ετών, ενώ ο αδελφός της ήταν μόλις τριάμισι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Samaras (@kostas.samaras)

Ο Κώστας Σαμαράς ανέβασε την οικογενειακή εικόνα στις 5 Αυγούστου 2026, δύο ημέρες πριν από τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον αιφνίδιο θάνατο της αδελφής του.

Η Λένα Σαμαρά πέθανε στις 7 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 34 ετών, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά της και προκαλώντας συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Η επιλογή μιας οικογενειακής εικόνας από το παρελθόν, τόσο κοντά στη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς του φίλους.

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