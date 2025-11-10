Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Σαν χθες, η Λένα Σαμαρά θα γιόρταζε τα γενέθλιά της και θα έσβηνε 35 κεράκια στην τούρτα. Δυστυχώς ωστόσο, δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Να θυμίσουμε η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η Λένα Σαμαρά, έχασε αιφνιδιαστικά τη ζωή της σε ηλικία 34 ετών, όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου. Ένιωσε έντονη αδιαθεσία και εξετάστηκε στο Σισμανόγλειο. Αφού της έγιναν πλήρεις κλινικοί, εργαστηριακοί και απεικονιστικοί έλεγχοι, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Ευαγγελισμό για περαιτέρω νευρολογική διερεύνηση. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εμφανίστηκε επιληπτική κρίση και κατόπιν καρδιακή ανακοπή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης από τους ιατρούς, δυστυχώς δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή .

Ο αδερφός της, Κώστας Σαμαράς, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση για την απώλειά της.

«Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή. Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει…αλλά μου λείπεις…και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Για του λόγου το αληθές…

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Samaras (@kostas.samaras)

govastiletto.gr -Κώστας Σαμαράς: Το δημόσιο «ευχαριστώ» μετά την κηδεία της αδελφής του, Λένας Σαμαρά