Ο ξαφνικός θάνατος της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, προκάλεσε ανείπωτη θλίψη.

Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κώστας Σαμαράς #Λένα Σαμαρά