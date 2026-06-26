Ο Κώστας Σλούκας απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, αφιερώνοντας χρόνο στην οικογένειά του.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα, όπου ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, Μαρία Δαρσινού και τα δύο τους παιδιά.

Ο ίδιος συνόδευσε την ανάρτησή του με τη λεζάντα «Summertime», δείχνοντας πως αυτή την περίοδο προτεραιότητά του είναι ο ποιοτικός χρόνος με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Κώστας Σλούκας και η Μαρία Δαρσινού έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια και παρότι επιλέγουν να κρατούν χαμηλό προφίλ, συχνά μοιράζονται μικρές στιγμές της καθημερινότητάς τους στα social media, οι οποίες συγκεντρώνουν θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς τους φίλους.