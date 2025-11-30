Ο Κώστας Σλούκας και η Μαρία Δαρσινού αποφάσισαν να κάνουν μια οικογενειακή απόδραση στο εξωτερικό, λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Το ζευγάρι βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να αφιερώσει χρόνο στα παιδιά του, απολαμβάνοντας βόλτες στην πόλη, επισκέψεις σε δημοφιλή αξιοθέατα και στιγμές χαλάρωσης.

Η οικογένεια πέρασε όμορφες στιγμές, με το διεθνή μπασκετμπολίστα να αφήνει για λίγο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του και να αφοσιώνεται πλήρως στους δικούς του ανθρώπους. Αυτή η μικρή εκδρομή αποτέλεσε μια ευκαιρία για ξεκούραση αλλά και για νέες κοινές εμπειρίες, μακριά από το απαιτητικό πρόγραμμα της καθημερινότητας.

Τόσο η Μαρία Δαρσινού όσο και ο Κώστας Σλούκας, μοιράστηκαν φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς φίλους τους, δίνοντάς μας μια μικρή γεύση από το ταξίδι τους μαζί με τα δύο τους παιδιά, την Βαλέρια και τον Ιωάννη.

Δείτε τις φωτογραφίες:

