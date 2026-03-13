Για την επιθυμία του να δημιουργήσει μια σταθερή και υγιή οικογένεια μίλησε ο Κώστας Σόμμερ, τονίζοντας ότι πάντα έδινε μεγάλη σημασία στις βάσεις μιας σχέσης.

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος μαζί με τη σύζυγό του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, στην εκπομπή Happy Day, όπου μίλησαν για τη γνωριμία τους και την απόφαση να αποκτήσουν οικογένεια.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε πάντα την επιθυμία να γίνει πατέρας. Όπως εξήγησε, συχνά σκεφτόταν αν μια σχέση είχε πραγματικές πιθανότητες να διαρκέσει, καθώς δεν ήθελε να δημιουργήσει μια οικογένεια που θα κατέληγε να διαλυθεί.

«Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια, αλλά τα έβαζα κάτω με τη λογική. Δεν ήθελα με τίποτα μια χαλασμένη οικογένεια. Ήθελα να υπάρχουν πιθανότητες να κρατήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι όσο μεγαλώνει κάποιος συχνά βλέπει τέτοιες αποφάσεις πιο ρεαλιστικά.

Από την πλευρά της, η Βαλεντίνη Παπαδάκη δήλωσε ότι η γνωριμία τους έγινε την κατάλληλη στιγμή της ζωής της.

Όπως είπε, σε μια διαφορετική περίοδο ίσως να μην μπορούσε να εκτιμήσει όσα είχε να της προσφέρει ο σύζυγός της, τονίζοντας ότι το σωστό timing έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της σχέσης τους.

