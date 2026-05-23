Η Βαλεντίνη Παπαδάκη και ο Κώστας Σόμμερ μίλησαν με χιούμορ, αλλά και ειλικρίνεια για το πώς οδηγήθηκαν τελικά στον πολιτικό τους γάμο λίγο πριν γεννηθεί το πρώτο τους παιδί.

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη αποκάλυψε ότι, ενώ η εγκυμοσύνη προχωρούσε, δεν υπήρχε ακόμη συζήτηση για γάμο, μέχρι που του ξεκαθάρισε πως δεν είχε πρόβλημα να μη παντρευτούν, αλλά τότε το παιδί θα έπαιρνε το δικό της επίθετο.

Η ατάκα αυτή, όπως παραδέχτηκε ο Κώστας Σόμμερ, ήταν αρκετή για να τον «ταρακουνήσει», καθώς όταν ενημερώθηκε ότι πράγματι το παιδί θα δηλωνόταν αρχικά με το επίθετο της μητέρας, αποφάσισε άμεσα να προχωρήσουν σε γάμο.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι πάντα ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια και πως δεν θα άλλαζε τίποτα από τη ζωή που έχουν χτίσει μαζί, απλώς ήθελε όλα να γίνουν με τον τρόπο και τον χρόνο που εκείνος φανταζόταν.

