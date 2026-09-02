Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τον Κώστα Σόμμερ και τη Βαλεντίνη Παπαδάκη, καθώς ο γιος τους, Ιάσονας, συμπλήρωσε 5 χρόνια ζωής.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, η Βαλεντίνη Παπαδάκη μοιράστηκε στα social media ένα τρυφερό ασπρόμαυρο στιγμιότυπο με τον γιο της.

Στη φωτογραφία, οι δυο τους είναι ξαπλωμένοι, με εκείνη να του δίνει ένα φιλί, ενώ η λεζάντα που επέλεξε ήταν γεμάτη αγάπη και συγκίνηση.

«Χρόνια πολλά, γιε μου. Σήμερα έγινες 5… κι εγώ νιώθω σαν να έκλεισα μόλις τα μάτια μου και ξαφνικά μεγάλωσες. Είσαι η αγάπη που δεν ήξερα πως υπήρχε. Η πιο ανιδιοτελής και αληθινή αγάπη της ζωής μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια του ευχήθηκε να έχει στη ζωή του υγεία, χαρά και ανθρώπους που θα τον αγαπούν πραγματικά, τονίζοντας πως η αγάπη της για εκείνον θα παραμείνει πάντα χωρίς όρους και όρια.

«Όσο κι αν μεγαλώσεις, να θυμάσαι πως έχεις αγαπηθεί για πάντα, χωρίς όρους και χωρίς τέλος. Χρόνια πολλά, αγόρι μου», κατέληξε.

Govastiletto.gr – Βαλεντίνη Παπαδάκη: Ξέσπασε για τα 18 χρόνια διαφοράς με τον Κώστα Σόμμερ