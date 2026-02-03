Σε τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή «Happy Day», η Βαλεντίνη Παπαδάκη μοιράστηκε τις νεότερες εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας του Κώστα Σόμμερ. Η ίδια αποκάλυψε πως ο γνωστός ηθοποιός διαγνώστηκε με πνευμονία, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της έγκαιρης μετάβασης στο νοσοκομείο, καθώς, όπως τόνισε, η καθυστέρηση θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε μια πολύ πιο κρίσιμη τροπή για την υγεία του.

«Ήταν άρρωστα τα παιδιά την προηγούμενη εβδομάδα και μάλλον κόλλησε κάτι. Όταν πήγε στο γιατρό μετά από μια εβδομάδα που είχε βήχα, τον έβαλε αμέσως μέσα με πνευμονία. Είναι περίπου δέκα μέρες άρρωστος και επτά στο νοσοκομείο. Καλά είναι στην ψυχολογία του. Κουρασμένος γιατί δεν έχει καλό οξυγόνο. Ευτυχώς που πήγαμε εκείνη την ημέρα. Το πρόλαβε στο τσακ. Αν δεν πηγαίναμε τότε, ίσως να ήταν πιο δύσκολα», δήλωσε η Βαλεντίνη Παπαδάκη στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha.

Ο Κώστας Σόμμερ μοιράστηκε στο Instagram δύο στιγμιότυπα στα οποία φαίνεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου με τους ορούς στο πρόσωπο, με τον ίδιο να γράφει χαρακτηριστικά: «Φιλοξενούμαι εδώ και κάποιες μέρες στο @omilosiaso, από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για την φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας».

