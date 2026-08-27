Ο Κώστας Σόμμερ συνεχίζει να απολαμβάνει όμορφες καλοκαιρινές στιγμές μαζί με την οικογένειά του, παρά την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Ο ηθοποιός και επιχειρηματίας, μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους, φαίνεται πως κρατούν ζωντανή την καλοκαιρινή τους διάθεση, πραγματοποιώντας συχνά εξορμήσεις στη θάλασσα.

Η παραλία της Βάρκιζας αποτελεί έναν από τους αγαπημένους τους προορισμούς, όπου περνούν οικογενειακές στιγμές και απολαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, η οικογένεια βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην παραλία, με τον Κώστα Σόμμερ να καταγράφει ένα ιδιαίτερα γλυκό στιγμιότυπο με την 3,5 ετών κόρη του, Σιμόνη.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, πατέρας και κόρη χορεύουν δίπλα στη θάλασσα, χαμογελούν και απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές μαζί.

Το τρυφερό στιγμιότυπο αποτυπώνει την όμορφη σχέση που έχει ο Κώστας Σόμμερ με την κόρη του, αλλά και το οικογενειακό κλίμα που συνεχίζει να χαρακτηρίζει το καλοκαίρι τους, λίγο πριν από την επιστροφή στους φθινοπωρινούς ρυθμούς.

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