Ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό μας φακό στη Γλυφάδα, απολαμβάνοντας μια ήρεμη βόλτα χέρι-χέρι.

Το ζευγάρι έδειχνε άνετο και ευδιάθετο, με casual looks, κατάλληλα για μια χαλαρή μέρα στην πόλη.

Ο Κώστας Σόμμερ επέλεξε μπεζ hoodie και φόρμα, συνδυασμένα με αθλητικά παπούτσια και γυαλιά ηλίου, ενώ η Βαλεντίνη φορούσε λευκό zip hoodie, σκούρο κολάν, λευκά sneakers και oversized γυαλιά ηλίου.

Η βόλτα τους φαίνεται να σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα, μετά από τις πρόσφατες περιπέτειες υγείας του ηθοποιού. Πρόσφατα, ο Κώστας Σόμμερ νοσηλεύτηκε λόγω πνευμονίας, μετά από επιδείνωση μιας αρχικά απλής ίωσης.

Η έγκαιρη παρέμβαση της συζύγου του ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης και πλέον, το ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας μαζί.

