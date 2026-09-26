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Η αγάπη για τη θάλασσα και η απόλυτη οικογενειακή ευτυχία συνθέτουν το σκηνικό της κοινής ζωής που έχουν δημιουργήσει ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τις μικρές και μεγάλες αποδράσεις, επέλεξε αυτή τη φορά την πανέμορφη και αυθεντική Κίμωλο για μια ξεχωριστή φθινοπωρινή εξόρμηση μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.
Ο γνωστός ηθοποιός δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως σύμβουλος και broker πολυτελών σκαφών, γεγονός που του επιτρέπει να γνωρίζει άριστα τα μυστικά των ελληνικών θαλασσών. Αυτή η τεχνογνωσία κάνει τις εξορμήσεις τους ακόμα πιο ιδιαίτερες, ειδικά κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.