Ο Σεπτέμβριος θεωρείται από τους ειδικούς και τους λάτρεις του θαλάσσιου τουρισμού ως ο κορυφαίος μήνας για την ιστιοπλοΐα και το yachting στην Ελλάδα. Καθώς οι έντονοι και απρόβλεπτοι βόρειοι άνεμοι του Αιγαίου, τα γνωστά μελτέμια του Αυγούστου, αρχίζουν να πέφτουν και να εξασθενούν, οι θάλασσες γίνονται πολύ πιο ήρεμες και φιλόξενες για ασφαλή πλεύση.

Παράλληλα, η θερμοκρασία του νερού παραμένει εξαιρετικά θερμή, ενώ η απουσία του μεγάλου καλοκαιρινού συνωστισμού στα λιμάνια προσφέρει μια σπάνια αίσθηση γαλήνης και ιδιωτικότητας.

Αυτές ακριβώς τις ιδανικές συνθήκες εκμεταλλεύτηκε το ζευγάρι μεσοπέλαγα στην Κίμωλο. Με το σκάφος να γλιστρά απαλά στα ήρεμα νερά, η Βαλεντίνη Παπαδάκη αφιέρωσε μελωδικά στον σύζυγό της το κλασικό τραγούδι «Ζήτα μου όυι θες» της Χαρούλας Αλεξίου, επισφραγίζοντας με τον πιο ρομαντικό τρόπο μια απόδραση που συνδύασε την ελευθερία της ιστιοπλοΐας με την απόλυτη συντροφικότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mrs Valentine Papadaki Sommer (@valentine.papadaki)

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