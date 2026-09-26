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Η αγάπη για τη θάλασσα και η απόλυτη οικογενειακή ευτυχία συνθέτουν το σκηνικό της κοινής ζωής που έχουν δημιουργήσει ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τις μικρές και μεγάλες αποδράσεις, επέλεξε αυτή τη φορά την πανέμορφη και αυθεντική Κίμωλο για μια ξεχωριστή φθινοπωρινή εξόρμηση μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Ο γνωστός ηθοποιός δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως σύμβουλος και broker πολυτελών σκαφών, γεγονός που του επιτρέπει να γνωρίζει άριστα τα μυστικά των ελληνικών θαλασσών. Αυτή η τεχνογνωσία κάνει τις εξορμήσεις τους ακόμα πιο ιδιαίτερες, ειδικά κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Ο Σεπτέμβριος θεωρείται από τους ειδικούς και τους λάτρεις του θαλάσσιου τουρισμού ως ο κορυφαίος μήνας για την ιστιοπλοΐα και το yachting στην Ελλάδα. Καθώς οι έντονοι και απρόβλεπτοι βόρειοι άνεμοι του Αιγαίου, τα γνωστά μελτέμια του Αυγούστου, αρχίζουν να πέφτουν και να εξασθενούν, οι θάλασσες γίνονται πολύ πιο ήρεμες και φιλόξενες για ασφαλή πλεύση.

Παράλληλα, η θερμοκρασία του νερού παραμένει εξαιρετικά θερμή, ενώ η απουσία του μεγάλου καλοκαιρινού συνωστισμού στα λιμάνια προσφέρει μια σπάνια αίσθηση γαλήνης και ιδιωτικότητας.

Αυτές ακριβώς τις ιδανικές συνθήκες εκμεταλλεύτηκε το ζευγάρι μεσοπέλαγα στην Κίμωλο. Με το σκάφος να γλιστρά απαλά στα ήρεμα νερά, η Βαλεντίνη Παπαδάκη αφιέρωσε μελωδικά στον σύζυγό της το κλασικό τραγούδι «Ζήτα μου όυι θες» της Χαρούλας Αλεξίου, επισφραγίζοντας με τον πιο ρομαντικό τρόπο μια απόδραση που συνδύασε την ελευθερία της ιστιοπλοΐας με την απόλυτη συντροφικότητα.

govastiletto.gr – Κώστας Σόμμερ – Βαλεντίνη Παπαδάκη: Τα τρυφερά φιλιά και οι αγκαλιές σε σκάφος στη Σέριφο

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