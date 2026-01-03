Μια ήρεμη οικογενειακή έξοδος στη Γλυφάδα κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα τις πρώτες μέρες του νέου χρόνου.

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη και ο Κώστας Σόμμερ φωτογραφήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου από τον φακό μας, καθώς περπατούσαν με τα δύο τους παιδιά στο κέντρο της Γλυφάδας, μόλις μια μέρα μετά την Πρωτοχρονιά.

Το ζευγάρι επέλεξε casual ντύσιμο, χαλαρή διάθεση και φυσικότητα, αφήνοντας πίσω το εορταστικό κλίμα και επιστρέφοντας στην καθημερινή οικογενειακή ζωή με γλυκύτητα.

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη, ντυμένη με τζιν και φουσκωτό μπουφάν, κρατούσε στην αγκαλιά της το μικρότερο παιδί τους και αντάλλασσε τρυφερά βλέμματα με τον Κώστα Σόμμερ.

Ο ίδιος, από την πλευρά του, συνόδευε το μεγαλύτερο παιδί που κινούνταν με πατίνι, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τον ρόλο του πατέρα

Πηγή: NDP Photo Agency