Ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια στην ελληνική σόουμπιζ.

Το ζευγάρι απολαμβάνει, αυτή τη στιγμή, τις διακοπές του στα νησιά, σε μια φθινοπωρινή απόδραση, όσο ακόμη ο καιρός το επιτρέπει.

Ο Κώστας Σόμμερ ανέβασε ένα βίντεο με τους δυο τους να αγναντεύουν το πέλαγος και η σύζυγός του να του δίνει τρυφερά φιλιά και να τον αγκαλιάζει.

Σε επόμενο βίντεο βλέπουμε τους δυο τους σε ένα πιο μικρό σκάφος και η Βαλεντίνη του αφιερώνει το «Ζήτα μου ό,τι θες» της Χαρούλας Αλεξίου, μεσοπέλαγα.

govastiletto.gr – Κώστας Σόμμερ: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου του