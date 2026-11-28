Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός μας φακός τον Κώστα Σπυρόπουλο. Ο ηθοποιός έκανε μια χαλαρή βόλτα, επιλέγοντας casual εμφάνιση.

Τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει ενεργά στο θέατρο, αναλαμβάνοντας τόσο πρωταγωνιστικούς ρόλους, όσο και τη σκηνοθεσία παραστάσεων.

Για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Βρετάνια

Ο Κώστας Σπυρόπουλος συνεχίζει για δεύτερη χρονιά με την παράσταση «TOC TOC #Αγάπη_ρε…», η οποία παρουσιάζεται στο Θέατρο Βρετάνια. Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, υπογράφει επίσης τη σκηνοθεσία και την απόδοση του έργου.

Πρόκειται για την κωμωδία του Γάλλου συγγραφέα Laurent Baffie, που αφηγείται τις ιστορίες έξι ανθρώπων με ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές. Μέσα από τις διαφορετικές τους προσωπικότητες, το έργο προσεγγίζει ένα θέμα που αφορά την ψυχική υγεία, συνδυάζοντας το χιούμορ με τη συγκίνηση.

Η μουσική παρουσία του Πάνου Κιάμου

Στην παράσταση ακούγεται και το τραγούδι «Αγάπη ρε…», με ερμηνευτή τον Πάνο Κιάμο. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Γρίτσης.

Πηγή: NDPPHOTO / NDP PHOTO

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