Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Στη χθεσινή εκπομπή «Το’ Χουμε» o Κώστας Τσουρός και οι συνεργάτες του σχολίασαν τα όσα είπε η Σοφία Μουτίδου στο «Real View» για τον Απόστολο Γκλέτσο.

Μάλιστα όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς ο Κώστας Τσουρός άσκησε σκληρή κριτική στη γνωστή ηθοποιό.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής ανέφερε: «Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω για ποιον λόγο το έκανε αυτό χθες η Σοφία Μουτίδου. Εγώ εκτιμώ ότι επειδή η Σοφία Μουτίδου κατάλαβε ότι έφταιγε σε αυτό που έκανε με τον Απόστολο Γκλέτσο οδηγώντας του να φύγει.

Την επόμενη μέρα προσπάθησε να θυματοποιήσει τον εαυτό της για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι τούμπα. Όχι μόνο προσπάθησε να θυματοποιήσει τον εαυτό της, το έκανε εκμεταλλευόμενη όλο αυτό το έρεισμα που υπάρχει με τη γυναικεία ενδυνάμωση και όλα αυτά που λέμε τόσο καιρό στο metoo, για να έχει τέτοια αντανακλαστικά στις γυναίκες που βλέπουν, μπας και κάποια από αυτές τις γυναίκες συμφωνήσει με αυτά που είπε.

Εγώ έτσι το αντιλήφθηκα. Μπορεί να κάνω λάθος. Προσπάθησε να το γυρίσει εκμεταλλευόμενη όποια γυναίκα το έχει ζήσει, έχοντας κακοποιηθεί στη ζωή της. Είναι εκμετάλλευση να χρησιμοποιούμε όλα αυτά για να γίνουμε εμείς πιο αρεστοί».

govastiletto.gr -Κώστας Τσουρός για τη νέα του εκπομπή στον ΣΚΑΪ: «Είμαι εδώ για να πείσω και εκείνους που δεν λένε καλά λόγια για εμένα»