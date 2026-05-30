Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε, το απόγευμα της Παρασκευής 29 Μαΐου, τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, καθώς η εκπομπή «Το ’χουμε» έριξε αυλαία οριστικά.

Λίγη ώρα μετά, ο παρουσιαστής έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, που τον περίμεναν.

Ο Κώστας Τσουρός είπε: «Ολοκληρώθηκε αυτό το πραγματικά περιπετειώδες φέτος ταξίδι αυτής της εκπομπής. Με πολλά καλά, με πολλά κακά, με πολλά μαθήματα. Εντάξει, η γεύση που μου αφήνει είναι γλυκόπικρη και γλυκιά πολύ και πικρή πολύ. Για άλλους λόγους το ένα, για άλλους λόγους το άλλο.

Αλλά πάντα κοιτάμε μπροστά και ότι ολοκληρώνεται σημαίνει ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί και ξεκινάμε μια καινούργια πορεία. Δηλαδή, πραγματικά, αν πω ότι δεν με στεναχώρησε που από τις αρχές της σεζόν λεγόταν πράγματα για την εκπομπή, θα πω ψέματα. Ούτως ή άλλως μίλησα και στην εκπομπή μου κάποια στιγμή για αυτό. Νομίζω ότι έγινε φέτος κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, εγώ είμαι 22 χρόνια στην τηλεόραση δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα που έγινε φέτος με εμένα και με τη δική μου εκπομπή.

Η αλήθεια είναι ότι στις τηλεοπτικές εκπομπές υπήρχαν πολλοί που με στήριξαν πολύ και πολλοί που δεν με στήριξαν καθόλου σχεδόν. Αλλά κυρίως στα sites γραφόντουσαν καθημερινά πράγματα.

Δεν με ρώτησε ποτέ κανείς. Εμένα το τηλέφωνο μου όλη τη χρονιά δεν χτύπησε ποτέ. Εκτός από συγκεκριμένους συναδέλφους τηλεοπτικούς.

Ξέρεις, πολλές φορές η ζωή εκτός τηλεόρασης κρύβει περισσότερες εκπλήξεις από ότι εντός. Την τελευταία εβδομάδα ένιωσα ότι κάποια στιγμή έπρεπε και εγώ να πω κάτι. Όλη τη χρονιά δεν είπα σχεδόν τίποτα. Συνειδητά. Δεν ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό το παιχνιδάκι, εκτός από μία φορά που νόμιζα ότι ξεπεράστηκαν τα όρια και έπρεπε να μιλήσω. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτή τη βδομάδα θεώρησα ότι έπρεπε και εγώ να πω κάτι. Δεν γίνεται να μιλάνε όλοι οι άλλοι και εγώ να μη λέω τίποτα.

Η Κατερίνα Καινούργιου όμως αφού λέει ότι χάλασε το προφίλ μου για να το βλέπει προφανώς οκ. Αλλά δεν ξέρεις, δεν κρατάω κακίες ειδικά σε παρουσιαστές που με έχουν στηρίξει όντως, δηλαδή άνθρωποι της πρώτης γραμμής στην τηλεόραση η αλήθεια είναι ότι με στήριξαν και τους ευχαριστώ πολύ. Άλλοι δεν με στήριξαν στην τηλεόραση που δεν είναι της πρώτης γραμμής.

Απογοητεύτηκα από κάποιους, ναι. Αλλά δεν ήταν και κανείς κολλητός μου για να πω “χάλασε η σχέση μας”, ούτως ή άλλως έχω ελάχιστες φιλίες στην τηλεόραση. Κερδισμένος είμαι σίγουρα ως προς το μάθημα που πήρα και αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλο κέρδος.

Κερδισμένος επίσης είμαι γιατί έμειναν ανέγγιχτες οι σχέσεις με την ομάδα μου από την αρχή μέχρι τέλους. Που κι αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί ξέρεις δεν είναι πολύ εύκολο να δουλεύεις σε τέτοιες συνθήκες με τέτοια ψυχολογική πίεση καθημερινά και οι σχέσεις να παραμείνουν ανέγγιχτες και για μένα αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κέρδος».

Σε ερώτηση για το τηλεοπτικό του μέλλον, ο Κώστας Τσουρός απάντησε: «Εκκρεμεί μια συνάντηση με το κανάλι και θα δούμε πως θα λυθούν τα πράγματα. Ούτως ή άλλως έχω συμβόλαιο άλλη μια χρονιά».

