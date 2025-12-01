Ο Κώστας Τσουρός εξέφρασε την ενόχλησή του για τον τρόπο που τον προσέγγισαν τα τηλεοπτικά συνεργεία στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά την επιστροφή του από ολιγοήμερες διακοπές στη Σερβία, δημοσιογράφοι συνάντησαν τον παρουσιαστή του ΣΚΑΪ, ζητώντας του δηλώσεις σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την εκπομπή του.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο ίδιος, δεν έχει κάτι να πει σχετικά με αυτά, παραπέμποντας τους ρεπόρτερς στους τηλεοπτικούς δέκτες.

«Όλα πάνε καλά, τέλεια. Τώρα θα κυνηγάτε εμένα στο αεροδρόμιο; Είστε καλά; Σταματήστε, δεν έχω να πω κάτι», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Ποιες διαρροές και ποια εξώδικα; Πάτε καλά; Ό,τι θέλετε για την εκπομπή μου, κάθε μέρα 15:30 “Το ‘Χουμε” στον ΣΚΑΪ. Αυτά», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής αποχωρώντας βιαστικά από το σημείο.

