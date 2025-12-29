Ο Κώστας Τσουρός βρέθηκε καλεσμένος στο «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου και συζήτησε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την πορεία του στον ΣΚΑΪ, την επαγγελματική του συνεργασία αλλά και τη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι οι φήμες περί προβλημάτων με το κανάλι δεν έχουν βάση: «Έχω δύο χρόνια συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τη συνεργασία μου. Δεν αντιμετώπισα ποτέ κανένα πρόβλημα. Ό,τι ακούγεται ήταν ψέματα. Επίσημα, η σχέση μου με το κανάλι είναι άριστη. Θέλουν να κάνουμε καλά νούμερα και φυσικά εγώ θέλω η εκπομπή να πηγαίνει όσο το δυνατόν καλύτερα».

Αναφορικά με τα σχόλια που έχουν ακουστεί γύρω από τη δημόσια εικόνα του, τόνισε: «Αποφάσισα να μην απαντώ πλέον σε όλα αυτά. Χρειάστηκε να το κάνω τώρα, αλλά ήταν και η τελευταία φορά. Προτιμώ η εκπομπή μου να συζητιέται για τα θέματα της και όχι για τα γύρω-γύρω».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η καλοπροαίρετη κριτική τον έχει βοηθήσει να βελτιωθεί, αλλά δεν δέχεται να του λέει κάποιος να σωπαίνει.

Όσον αφορά τη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα, ο Κώστας Τσουρός εξήγησε: «Δεν υπήρξα φίλος με τον Γιώργο. Εξ αντανακλάσεως κάναμε παρέα, κυρίως λόγω κοινών γνωστών όπως ο Πάνος Κατσαρίδης και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήμασταν φίλοι ή ότι παίρνω τηλέφωνο να βγούμε. Η σχέση μας ήταν καθαρά επαγγελματική και περιστασιακή».

Η συνέντευξη έρχεται μετά από δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο παρουσιαστών, που σχετίζονται με προηγούμενα περιστατικά στις εκπομπές τους, όπως το θέμα με τη Δήμητρα Ματσούκα και την παραίτηση του Χάρη Λεμπιδάκη.

