Κωστής Μαραβέγιας – Τόνια Σωτηροπούλου: Σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού σε θεατρική πρεμιέρα

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Ο Κωστής Μαραβέγιας και η Τόνια Σωτηροπούλου πραγματοποίησαν μια κοινή βραδινή έξοδο, και βρέθηκαν στο Θέατρο Αλκυονίς για να παρακολουθήσουν την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ο έμπορος της Βενετίας».
Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στη θεατρική βραδιά, με τον γνωστό τραγουδοποιό να έχει ένα ιδιαίτερο λόγο να βρίσκεται εκεί, αφού υπογράφει τη μουσική της παράστασης, την οποία σκηνοθετεί ο Γιάννης Μπέζος.
Οι δυο τους πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, κατά τη διάρκεια της εξόδου τους.
Για την περίσταση, η Τόνια Σωτηροπούλου επέλεξε ένα total black σύνολο, συνδυάζοντας μαύρο παντελόνι και τοπ με ένα κομψό σακάκι. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με καφέ μοκασίνια και μαύρη ζώνη με χρυσή αγκράφα, ενώ κρατούσε ένα λευκό πανωφόρι.
Από την πλευρά του, ο Κωστής Μαραβέγιας προτίμησε ένα πιο casual look, φορώντας μπλε πουκάμισο, ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι και αθλητικά παπούτσια.
Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε αγκαλιασμένο στους χώρους του θεάτρου, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει στιγμιότυπα από την κοινή του εμφάνιση.
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