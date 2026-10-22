Κωστής Μαραβέγιας – Τόνια Σωτηροπούλου: Σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού σε θεατρική πρεμιέρα

Ο Κωστής Μαραβέγιας και η Τόνια Σωτηροπούλου πραγματοποίησαν μια κοινή βραδινή έξοδο, και βρέθηκαν στο Θέατρο Αλκυονίς για να παρακολουθήσουν την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ο έμπορος της Βενετίας».

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στη θεατρική βραδιά, με τον γνωστό τραγουδοποιό να έχει ένα ιδιαίτερο λόγο να βρίσκεται εκεί, αφού υπογράφει τη μουσική της παράστασης, την οποία σκηνοθετεί ο Γιάννης Μπέζος.

Οι δυο τους πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, κατά τη διάρκεια της εξόδου τους.