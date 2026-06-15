Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας, την Κυριακή 14 Ιουνίου, έδωσαν το παρών στον γάμο του επιχειρηματία Τάκη Τσακίρη και της Ξένιας Σταμάτη. Μάλιστα ο γνωστός παρουσιαστής του ΑΝΤ1 ήταν ένας από τους κουμπάρους!

Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας σε κεντρικό ναό των νοτίων προαστίων, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων, σε μια από τις πιο κοσμικές και πολυσυζητημένες κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού.

Πέρα από τον παρουσιαστή που εντυπωσίασε με την κομψή εμφάνισή του, τις εντυπώσεις έκλεψε και η Μαρία Αντωνά με το γαλάζιο φόρεμα που επέλεξε να φορέσει για την περίσταση.

Η ίδια φάνηκε πιο ευτυχισμένη από ποτέ στην αγκαλιά του αγαπημένου της, τον οποίο καμάρωσε στον ρόλο του κουμπάρου ενώ μοιράστηκε με τους followers της και μερικές κοινές φωτογραφίες τους.

Στιγμιότυπα από τον γάμο

Η φιλία του Γιώργου Λιάγκα με τον Τάκη Τσακίρη μετρά πολλά χρόνια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τον κοινωνικό τους κύκλο και γρήγορα ανέπτυξαν μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης. Άλλωστε, ο επιχειρηματίας βρίσκεται πίσω από ορισμένα από τα πιο δημοφιλή και επιτυχημένα hot spots των νοτίων προαστίων, σημεία συνάντησης για πρόσωπα από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο παρουσιαστής έχει αναφερθεί δημόσια στον καλό του φίλο μέσα από την πρωινή του εκπομπή. Μάλιστα, όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις προσωπικές του σχέσεις, ο Γιώργος Λιάγκας έχει τονίσει επανειλημμένα πως οι πιο στενοί φίλοι του βρίσκονται εκτός τηλεοπτικού χώρου, αναφέροντας συχνά τον Τάκη Τσακίρη ως έναν από τους ανθρώπους που εμπιστεύεται απόλυτα.

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