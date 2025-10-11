Η Εβίνα Γιακουμάτου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο το βράδυ της Παρασκευής, 10 Οκτωβρίου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Ειρήνης στο «Politia Tennis Club» στην Κηφισιά. Κουμπάρος ήταν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νύφη, Εβίνα Γιακουμάτου είναι κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου – αλλά και στέλεχος του κόμματος – και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, είναι πρώην συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά τον γάμο ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο.

Το παρόν στον γάμο και τη δεξίωση έδωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης με τη σύζυγό του, Πόπη Καλαντζή, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι συνεργάτες του πρωθυπουργού, Κύρα Κάπη και Χρήστος Ζωγράφος και οι, Βασίλης Σπανάκης, Μιχάλης Μπεκίρης, Γιάννης Σμυρλής, Τάσος Γαϊτάνης κ.α.