Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Kourtney Kardashian έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα social media στιγμές από το 1999, δείχνοντας πώς ήταν όταν ήταν μόλις είκοσι ετών.

Η 46χρονη τηλεπερσόνα, γνωστή για την επιρροή της στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης, ανέτρεξε στο παρελθόν και θύμισε στους followers της τα πρώτα της χρόνια πριν την τεράστια αναγνωρισιμότητα.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Kardashian ποζάρει με φυσικό χαμόγελο και ανέμελο ύφος, αγκαλιά με τις αδερφές της και φίλες της. Οι εικόνες αποτυπώνουν την αθωότητα και τη νεανική ζωντάνια της εποχής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα social media που σήμερα κατακλύζουν τη ζωή της.

Στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες, η ίδια έγραψε απλώς «1999», χωρίς πολλές λέξεις, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους.

Μέσα από αυτές, οι θαυμαστές της μπορούν να δουν πώς ξεκίνησε η διαδρομή της στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης, αλλά και την στενή σχέση που διατηρούσε τότε με την οικογένειά της και τον στενό κύκλο φίλων της.

Η δημοσίευση έφερε κύμα νοσταλγίας στους followers της, με σχόλια που ξεχειλίζουν αγάπη και θαυμασμό για τη φυσική ομορφιά και το στιλ της Kourtney Kardashian, αλλά και για τη διαχρονική γοητεία της. Οι χρήστες των social media δεν σταμάτησαν να σχολιάζουν πόσο διαφορετική, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίσιμη είναι η τηλεπερσόνα από τότε μέχρι σήμερα.

