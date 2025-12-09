Τις τελευταίες ημέρες έχει προκληθεί έντονη συζήτηση μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα στο Happy Day, όπου εξέφρασε την ενόχλησή του για τις πρόσφατες αναφορές του Αντώνη Λουδάρου σχετικά με τις αποδοχές του στην εκπομπή Σπίτι μου σπιτάκι μου του ALPHA, την περίοδο που παρουσίαζε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Ο Λουδάρος είχε αποκαλύψει ότι η αμοιβή του ήταν πέντε φορές μεγαλύτερη από των υπολοίπων, γεγονός που άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από τα κασέ στην τηλεόραση.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, μιλώντας στο Breakfast at Star, θέλησε να δώσει τη δική της εξήγηση για το θέμα.

Όπως ανέφερε, όταν επιλέχθηκε ο Αντώνης Λουδάρος για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έκανε τότε τα πρώτα της βήματα. Για τον λόγο αυτό, δίπλα της έπρεπε να υπάρχει ένας άνθρωπος με εμπειρία και βαρύτητα, ικανός να στηρίξει το project και να προσφέρει έναν διαφορετικό αέρα στην εκπομπή.

«Όταν θέλεις έναν δυνατό συνεργάτη, τον αμείβεις αναλόγως», τόνισε, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή της για παρουσιάστριες που σχολιάζουν τις αμοιβές των άλλων, ενώ – όπως είπε – παλαιότερα οι ίδιες έπαιρναν το μεγαλύτερο μερίδιο, αφήνοντας στους υπόλοιπους τα … ψίχουλα.

