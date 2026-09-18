Συγκινημένος μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως η είδηση τον συγκλόνισε, καθώς μία ημέρα νωρίτερα είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά.

Ο μουσικοσυνθέτης μίλησε στην εκπομπή «Studio στις 3» και αναφέρθηκε στην απώλεια του τραγουδιστή, περιγράφοντας το σοκ που ένιωσε όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό του.

«Μου έσπασε η καρδιά, γιατί την προηγούμενη ημέρα μιλάγαμε μια ώρα κανονικά και όταν έπεσε η είδηση την επόμενη, έπαθα σοκ. Δεν το πίστεψα καθόλου. Θέλω να πω, καμιά φορά διαλέγουμε μόνοι μας το δρόμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης είχε αναφερθεί και στο ιδιαίτερο αποτύπωμα που, κατά τη γνώμη του, άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο λαϊκό τραγούδι, ξεχωρίζοντας τη φωνή και την προσωπικότητά του.

«Για εμένα η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Από κει και μετά όλο ψάχνεσαι ποιον ή ποιαν ακούς! Όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Αν δεν ξέρεις ποιος λέει το τάδε τραγούδι τους μπερδεύεις. Λογικά λυπήθηκε ο μεγάλος κόσμος που τον αγάπησε τόσο και πέρασε τόσο καλά μαζί του. Τολμηρός πως κράταγε μικρόφωνο ανάποδα τι φόραγε γούσταρε να κάνει ντόρο. Το διασκέδαζε πολύ. Καθαρό λαϊκό παιδί γνήσιο. Στο καλό να πάει. Υπόγραψε τον μύθο του», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

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