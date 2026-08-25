Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει πλέον η υπόθεση με την καταγγελία της τηλεπαρουσιάστριας Ανθής Βούλγαρη σε βάρος του συζύγου της και μουσικού, Κώστα Κωνσταντινίδη για κακοποιητική συμπεριφορά.

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, που έγινε χθες γνωστή, είναι ραγδαίες. Η καταγγελία για κακοποιητική συμπεριφορά ξεκίνησε όταν η παρουσιάστρια ειδοποίησε την Άμεση Δράση αναφέροντας έντονη φιλονικία, απειλές και λεκτική επίθεση, μέσα στο σπίτι της στην Αγία Παρασκευή από τον σύζυγό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες οδήγησαν τον 39χρονο στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Τα στοιχεία της δικογραφίας

Η μετατροπή σε σύλληψη: Παρότι η αρχική προσαγωγή αφορούσε το αδίκημα της εξύβρισης, τα ευρήματα οδήγησαν στη μετατροπή της σε σύλληψη στο πλαίσιο του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία.

Η κατάθεση: Η Ανθή Βούλγαρη κλήθηκε από το ειδικό Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας προκειμένου να δώσει επίσημη κατάθεση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.

Η νομική εξέλιξη: Σε βάρος του συζύγου της Κώστα Κωνσταντινίδη, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Η είδηση έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς το ζευγάρι, που μετρά αρκετά χρόνια κοινής πορείας και έχει αποκτήσει ένα παιδί, δεν είχε απασχολήσει δημοσίως στο παρελθόν με παρόμοια περιστατικά.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Espresso «πίσω από την είδηση βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τη μουσική. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης είναι μουσικός και έχει συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η μουσική αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό κομμάτι της επαγγελματικής του ζωής, με τις συνεργασίες του να τον έχουν φέρει αρκετές φορές πίσω από τα φώτα της σκηνής. Και ήταν ακριβώς μια τέτοια μουσική συνεργασία που στάθηκε αφορμή για να γνωρίσει την Ανθή Βούλγαρη.

Η γνωριμία τους έγινε μέσα στο τηλεοπτικό πλατό και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά όλα αυτά τα χρόνια, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα. Μάλιστα, περίπου έναν μήνα μετά τη γνωριμία τους αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Η κοινή τους πορεία μετρά αρκετά χρόνια και έχει περάσει από διαφορετικές φάσεις. Οι δυο τους απέκτησαν και ένα παιδί, ενώ η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί δημόσια στις αλλαγές που έφερε η γονεϊκότητα στη σχέση τους».

Οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.