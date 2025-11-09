Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Κρατερός Κατσούλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Μαμά-δες» με την Κατερίνα Στικούδη στην ΕΡΤ1 και μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό του από την Κατερίνα Καραβάτου, αλλά και για τον τρόπο που το ανακοίνωσαν στα παιδιά τους, τον Αρίωνα και την Αέλια.

«Το επικοινωνήσαμε στα παιδιά όσο πιο απλά και με μεγαλύτερη ειλικρίνεια γίνεται. Πιστεύω πολύ σε αυτόν τον τρόπο. Το να είναι κανείς ήρεμος, ειλικρινής και να λέει τα πράγματα απλά, … λειτουργεί. Αν όχι άμεσα, σίγουρα σε βάθος χρόνου», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Ο Κρατερός τόνισε επίσης ότι, παρά την αλλαγή στη δομή της οικογένειας, η ασφάλεια και η σταθερότητα για τα παιδιά παραμένουν αμετάβλητες: «Είχαμε πει πως ό,τι αφορά τη σχέση με τα παιδιά δεν θα αλλάξει τίποτα. Όπως ήμασταν, έτσι θα είμαστε. Το σημαντικό για το παιδί είναι να καταλάβει ότι δεν χάνεται η αίσθηση της ασφάλειας και η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί μέσα στην οικογένεια».

Παράλληλα, ο ηθοποιός μοιράστηκε τη συγκίνηση και τη σοφία που αντλεί από τα ίδια τα παιδιά του: «Τα παιδιά είναι μεγάλοι δάσκαλοι. Αν θέλουμε, μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτά. Δεν είχα φανταστεί πόσο γενναιόδωρα είναι και με πόση αγάπη και γενναιότητα μπορούν να υπάρξουν».

