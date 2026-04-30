Ο Κρατερός Κατσούλης μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star για τη συνεργασία του με τη Μαρία Ηλιάκη στην πρωινή εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς», αλλά και για το τηλεοπτικό μέλλον του project.

Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε θετικός ως προς τη συνέχιση της εκπομπής και για την επόμενη σεζόν, τονίζοντας πως τόσο ο ίδιος, όσο και η συνεργάτιδά του το επιθυμούν: «Εμείς είμαστε πολύ θετικοί, το θέλουμε πολύ να συνεχίσουμε του χρόνου. Ελπίζουμε ότι θα γίνει, όταν θα έχουμε νέα, θα τα μάθετε πριν από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε πως η τελική απόφαση δεν εξαρτάται από τους ίδιους: «Θα θέλαμε να συνεχίσουμε την εκπομπή, τώρα το τι ώρα θα γίνει αυτό εξαρτάται από το κανάλι. Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα, ούτε αν επηρεάζονται κάποια δεδομένα», είπε.

Σε ερώτηση για το αν θα έβλεπε τη συνεργασία τους σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό, ο Κρατερός Κατσούλης ήταν ξεκάθαρος: «Όχι, εμείς ξεκινήσαμε εδώ πέρα και είναι κάτι που το χτίζουμε αυτή τη στιγμή κι αυτό μας ενδιαφέρει».

Govastiletto.gr – Μαρία Ηλιάκη – Κρατερός Κατσούλης: Έκαναν κατά λάθος «πρεμιέρα» νωρίς νωρίς στην ΕΡΤ – Βίντεο